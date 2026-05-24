Pucnjava kod Tutina: Muškarac ranjen, a onda ga više osoba udarilo u glavu

Jedna osoba teško je povređena u pucnjavi koja se dogodila u selu Boroštica kod Tutina na Pešterskoj visoravni.

Do incidenta je došlo nakon kraće verbalne rasprave između ranjene osobe i grupe muškaraca, piše RTS. Kako se sumnja, jedan od učesnika rasprave upucao je muškarca u nogu, a nakon toga su ostali prisutni udarali ranjenika i naneli mu teške povrede glave. Povređeni je hitno prevezen u Opštu bolnicu u Novom Pazaru bez svesti, a nakon ukazane prve pomoći transportovan je na dalje lečenje u Kragujevac. Policija je, prema nezvaničnim saznanjima, uhapsila četiri osobe,