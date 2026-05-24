Studenti nakon skupa na Slaviji: Ili Srbija ili mafija

Studenti u blokadi optužili su kriminalce i policiju za nerede koji su izbili nakon mirnog protesta na Slaviji, u centru Beograda.

Oni su ovo saopštenje objavili kasno sinoć. "Nakon završetka večerašnjeg veličanstvenog skupa, na ulicama Beograda došlo je do sukoba i nasilja u neposrednoj blizini ograđenog prostora kod Pionirskog parka. Simpatizeri vladajućeg režima, kao i osobe za koje imamo osnovane sumnje da pripadaju kriminalnom miljeu, tokom celog dana u Pionirskom parku čuvale su velike policijske snage", kažu studenti. Dodaju da je više desetina ljudi pretučeno i uhapšeno. "Više desetina