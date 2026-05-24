Studenti se zahvalili građanima koji su juče bili na Slaviji: „190.000 puta hvala!“

Nakon što je Arhiv javnih skupova objavio da je na jučerašnjem protestu na Slaviji bilo između 180.000 i 190.000 ljudi, Studenti u blokadi su se građanima zahvalili na velikom broju ljudi koji ih je podržao. – Hvala! Hvala! Hvala! I tako još 189.997 puta HVALA!, napisali su studenti na Fejsbuku. < Arhiv javnih skupova saopštio je da je na jučerašnjem protestu na Slaviji bilo između 180.000 i 190.000 ljudi. Beograd, 23. maj: Na protestu „Ti i ja, Slavija“ okupilo se