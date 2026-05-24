Sveti Ćirilo i Metodije – Dan slovenske pismenosti i kulture

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima.

Ćirilo i Metodije, Grci iz Soluna, osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Apostoli i jevanđelisti, solunska braća Ćirilo i Metodije predstavljaju simbol slovenske pismenosti i slovenskog prosvetiteljstva. Ostali su upamćeni kao „slovenski apostoli“, koji su stvorili glagoljicu, prvo pismo Slovena. Ćirilo i Metodije su u 9. veku započeli veliki misionarski rad uvođenja pismenosti i širenja hrišćanstva među Slovenima u