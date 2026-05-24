Đoković posle preokreta savladao Perikara za uspešan početak rekordnog 82. grend slema

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Đovanija Mpetšija Perikara rezultatom 3:1 (5:7, 7:5, 6:1, 6:4) u prvom kolu Rolan Garosa.

Novak Đoković je pobedom nad Đovanijem Mpetšijem Perikarom započeo učešće na svom 82. grend slemu u karijeri, što je od danas još jedan rekord u njegovom vlasništvu. Ostavio je iza sebe Rodžera Federera i Felisijana Lopeza, igrače koji su bili akteri 81 grend slem turnira. Još važnije, nastaviće u Parizu pohod ka jubilarnom 25. grend slem trofeju i zvanju najstarijeg grend slem šampiona u istoriji. Srpski teniser je do prvog trijumfa na šljaci ove sezone morao