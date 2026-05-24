Moskva potvrdila: U napadima na ciljeve u Ukrajini korišćen "orešnik"; dani žalosti u Luganskoj oblasti

Rat u Ukrajini – 1.551. dan. Rusija je raketom "orešnik" pogodila Kijevsku oblast, saopštio je zvaničnik Oružanih snaga Ukrajine. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena ova raketa. U Luganskoj oblasti 24. i 25. maj proglašeni su danima žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku.

Tužilac: Ruski napad na Donjeck, ima mrtvih i povređenih Jedna žena je poginula, a pet osoba je povređeno u vazdušnom udaru ruskih snaga na višespratnicu u mestu Družkivka, u regionu Donjecka, saopšteno je iz Kancelarije lokalnog regionalnog tužioca. “Ruske trupe su bacile klizeću, navođenu bombu FAB-250 koja je pogodila stambenu zgradu. Prema dosadašnjim podacima, poginula je 70-godišnja penzionerka”, navodi se u saopštenju, prenela je agencija Ukrinform. U napadu