Počinje Rolan Garos - Siner cilja "karijerni slem", Đoković traži čarobnu formulu iz Melburna

Već prvog dana Rolan Garosa na parisku šljaku će izaći sva trojica srpskih predstavnika. Od 11.00 časova Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Mađara Fabijana Marožana, oko 16.00 će početi duel Hamada Međedovića i Nemca Janika Hanfmana, dok je večernji termin od 20.15 na "Šatrijeu" rezervisan za Novaka Đokovića i Francuza Đovanija Mpetšija Perikara.

Pariska publika i ovog maja čeka nove teniske poslastice na "Šatrijeu" i okolnim terenima, a "Kup musketara" čeka novog vlasnika. Karlos Alkaraz, dvostruki uzastopni šampion Rolan Garosa, neće biti u prilici da ponovo brani titulu. Španac je sredinom aprila na turniru u Barseloni povredio ručni zglob, a oporavak se odužio. Propustio je nekoliko značajnih turnira na šljaci i već najavio da će preskočiti i Kvins i Vimbldon. Nije jedini čiji će se izostanak primetiti