Predsednik Vučić u zvaničnoj poseti Kini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 28. maja u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini, na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsednik Vučić sastati sa predsednikom Sijem i sa premijerom Li Ćijangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Vučić će Kinu posetiti nakon što su u u poseti Pekingu bili predsednik SAD Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir