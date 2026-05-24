Vučić stigao u Peking - počinje višednevna zvanična poseta Kini tokom koje će se sastati sa Si Đinpingom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking, a na aerodromu ga je dočekala ministarka nauke i tehnologije NR Kine Jin Heđun. Time je Vučić započeo petodnevnu zvaničnu posetu Kini, na poziv predsednika Si Đinpinga.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsednik Vučić sastati sa predsednikom Sijem i sa premijerom Li Ćijangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Vučić će Kinu posetiti nakon što su u u poseti Pekingu bili predsednik SAD Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir