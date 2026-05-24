Vučić u Pekingu: Nadam se da ćemo u razgovoru sa Sijem ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking, a na aerodromu ga je dočekala ministarka nauke i tehnologije NR Kine Jin Heđun. Za danas je planirana poseta Kineskom zidu i prvi sastanci. "Videćemo kako ćemo da završimo sutrašnji dan, a ja se nadam da će biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspeti da kroz razgovore sa predsednikom Sijem ostvarimo najvažnije nacionalne i državne interese", rekao je Vučić na početku posete Pekingu.

"Sutra je veliki dan za Srbiju, sastanak sa predsednikom Si Đinpingom" Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga video porukom i najavio da će se sutra posle podne po tamošnjem vremenu sastati sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Si Đinpingom. Vučić je u video poruci objavljenoj na instagram nalogu "buducnostsrbijeav" najavio da će se pre toga, ujutru sastati sa kinesim premijerom Lijem Ćijangom u Domu naroda.