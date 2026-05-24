BLISKOISTOČNI SUKOB - Aksios: Iran načelno pristao da se reši uranijuma, Modžtaba potvrdio nacrt sporazuma

VAŠINGTON, TEHERAN - Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je danas portal Aksios, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Iran je načelno pristao da se reši visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američim Državama, a vrhovni lider Irana ajatolah Modžtaba Hamnei navodno je odobrio nacrt sporazuma, izjavio je

Predviđeno je, kako navodi, i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Tokom 60-dnevnog perioda primirja obuhvaćenog Memorandumom o razumevanju, Ormuski moreuz bi bio otvoren bez naplate taksi, a Iran bi pristao da ukloni mine koje su postavljene u vodama moreuza kako bi brodovi mogli slobodno da plove. U zamenu za ove obaveze Irana, SAD bi ukinule blokadu iranskih luka i primenile određena izuzeća od sankcija kako bi Iran