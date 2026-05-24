Đedović: NIS mora da ostane dominantna kompanija na srpskom tržištu

BEOGRAD - Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da mađarska naftna kompanija MOL nastoji da zadrži veću operativnu fleksibilnost unutar svoje grupe, ali da je Srbija veoma jasna i isključiva u stavu da NIS mora da ostane dominantna kompanija na srpskom tržištu.

Govoreći o pregovorima sa mađarskom kompanijom MOL o preuzimanju ruskog udela u NIS-u, ministarka je navela da je tokom prethodne nedelje bilo više rundi razgovora i razmene nacrta ugovora akcionara. "Približili smo stavove u cilju pronalaženja kompromisa i mislim da ćemo uspeti da dođemo do zadovoljavajućeg ishoda", rekla je Đedović Handanović za RTS. Istakla je da Srbija insistira da rafinerija u Pančevu radi u što većem obimu i da domaće tržište bude snabdevano