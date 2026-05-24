Ruski MSP: Ruska vojska nije planirala ni izvela napade na civilne objekte u Ukrajini

MOSKVA - Rusko vojno osoblje nije planiralo, niti izvelo napade na civilnu infrastrukturu u Ukrajini, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da su ruske snage tokom masovnog udara raketama Orešnik, Iskander, Kinžal i Cirkon u Kijevu i Kijevskoj oblasti pogodile objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, komandne punktove Glavne komande Kopnenih snaga i Glavnu obaveštajnu upravu Ministarstva odbrane Ukrajine i druge komandne punktove Oružanih snaga Ukrajine", preneo je TASS. "Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su