U izraelskim napadima na Liban ubijeno četvoro, ranjeno desetoro

BEJRUT - U izraelskim napadima i racijama na jug Libana ubijeno je najmanje četvoro ljudi, a ranjeno je najmanje 10, prenela je Al Džazira.

U vazdušnom napadu na grad Sir Al Garbija ubijeno je dvoje ljudi i ranjena je jedna osoba koji su se krili u kući koju su ciljali izraelski bombarderi. U napadu na Arab Salim ubijeno je dvoje, a ranjeno više od deset njih, pre čemu je jedan ubijeni bio bolničar, a šestoro ranjenih takođe su medicinski radnici. Izraelska vojska takođe je bombardovala stambenu zgradu u Al Duvajruu u dva navrata, uzrokujući nepotvrđen broj civilnih žrtava.