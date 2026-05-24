U LNR 24. i 25. maj dani žalosti zbog napada na internat u Starobeljsku

MOSKVA - U samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LNR) 24. i 25. maj proglašeni su danima žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, saopštio je lider tog regiona Leonid Pasečnik.

"U znak sećanja na žrtve ciničnog i varvarskog udara na internat Starobeljske škole našeg pedagoškog univerziteta proglašavam 24. i 25. maj danima žalosti", napisao je Pasečnik na platformi Maks, prenose RIA Novosti. Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su juče napale obrazovni objekat i internet Starobeljske škole. Istražni komitet Rusije naveo je da je napad izveden tokom noći pomoću četiri bespilotne letelice avionskog tipa. Prema podacima ruskog Ministarstva