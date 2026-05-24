Dačić: Ne podnosim ostavku jer ne snosim krivnju, Milić nije iz moje sredine

BEOGRAD - Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, u vezi sa slučajem "Senjak", da policija i MUP ne raspravljaju o ostavkama, već o tome tko je kriv, a tko nije - "jer se samo tako može raspravljati".

"Zašto bih zbog toga ponudio ostavku? Ne snosim krivnju u tom pogledu, niti sam sudjelovao u tim kaznenim djelima", rekao je Dačić za TV Prva, odgovarajući na novinarsko pitanje je li istina da je ponudio ostavku. Dodao je da on nije na čelu policije, već ravnatelj policije. Dačić je naglasio da se još oporavlja, te da će obavljati državne funkcije dok god može, a ako ne može - bavit će se nečim drugim. „Veselin Milić je iz miljea bivšeg ravnatelja policije