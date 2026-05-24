Goci: Brnabić ne shvata da studenti u Srbiji nisu problem, već ga razotkrivaju
Serbian News Media pre 22 minuta
Generalni sekretar Evropske demokratske partije (EDP) Sandro Goci izjavio je danas da predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić „ne zna nekoliko stvari“ kada su u pitanju studentski protesti.
On je tako odgovorio na Brnabićkine tvrdnje da bi „ono što se dešava u Beogradu bilo tretirano na isti način u Briselu, Parizu ili Amsterdamu“. Goci je naveo da „izgleda da gospođa Brnabić ne zna nekoliko stvari“. „Ona ne zna da u Evropi ne koristimo zvučne topove protiv mirnih građana – i da ozbiljne optužbe o njihovoj upotrebi u Beogradu ipak zaslužuju pravu, nezavisnu istragu“, precizirao je on. Goci je dodao da Brnabić „ne zna da mi ne zatvaramo mlade ljude u