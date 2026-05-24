Goci: Brnabić ne shvata da studenti u Srbiji nisu problem, već ga razotkrivaju

Generalni sekretar Evropske demokratske partije (EDP) Sandro Goci izjavio je danas da predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić „ne zna nekoliko stvari“ kada su u pitanju studentski protesti.

On je tako odgovorio na Brnabićkine tvrdnje da bi „ono što se dešava u Beogradu bilo tretirano na isti način u Briselu, Parizu ili Amsterdamu“. Goci je naveo da „izgleda da gospođa Brnabić ne zna nekoliko stvari“. „Ona ne zna da u Evropi ne koristimo zvučne topove protiv mirnih građana – i da ozbiljne optužbe o njihovoj upotrebi u Beogradu ipak zaslužuju pravu, nezavisnu istragu“, precizirao je on. Goci je dodao da Brnabić „ne zna da mi ne zatvaramo mlade ljude u