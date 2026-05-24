Hitna pomoć: Dva mladića ubodena noćas nožem, puno alkoholisanih

Dva mladića, starosti oko 20 godina, zadobila su noćas ubodne rane nožem i prevezeni su u zdravstvenu ustanovu radi dijagnostike, rečeno je agenciji Beta u beogradskoj Hitnoj pomoći. Nasilje se dogodilo desetak minuta posle ponoći, ispred jednog splava. Beogradska Hitna pomoć je noćas ukupno intervenisala 124 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga 31 put na javnom mestu, najviše zbog alkoholisanosti i manjih tuča.