Vučić obišao Kineski zid sa ansamblom Kolo, ima tremu pred susret sa Si Đinpingom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Kineski zid i najavio da će sa predsednikom Kine Si Đinpingom potpisati više desetina dokumenata o saradnji.

Vučić je na Instagramu objavio fotografiju sa te kineske znamenitosti, na kojoj je bio sa ansamblom „Kolo“, koji je na zidu imao nastup za srpsku i kinesku pratnju. Vučić je novinarima rekao da ima tremu pred sastanak sa predsednikom Kine Si Đinpingom. „Ovo je verovatno rutinska poseta za naše domaćine, ali je ovo za nas od najveće važnosti“, rekao je on. Vučić je najavio potpisivanje više od 35 različitih dogovora i sporazuma.