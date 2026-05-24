Kako je Zvezda predstavila Tomića kada se pre godinu dana vratio na Mali Kalemegdan?

Od danas je i zvanično - generalni menadžer Crvene zvezde Milan Tomić će narednog vikenda sa klupe voditi ekipu crveno-belih u ulozi šefa struke posle smene dosadašnjeg trenera Saše Obradovića, a ko će sledeće sezone biti trener Zvezde, odlučiće se naknadno.

Milan Tomić ima nepune 53 godine, a u sezoni 2018/19 je već uspešno vodio Crvenu zvezdu u ulozi šefa struke i osvojio trofej Superkupa, kao i titule prvaka Srbije i AdmiralBet ABA lige, pa možda ne treba odbaciti mogućnost da on u slučaju uspeha u Nišu ostane i duže u toj ulozi. Kao igrač je najveći trag ostavio u Olimpijakosu, sa kojim je osvojio i Evroligu 1997, uz pet titula prvaka Grčke i tri trofeja Kupa Grčke. Zanimljivo je sada prisetiti se i kako je Crvena