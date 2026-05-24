Novak večeras na Rolan Garosu postavlja novi rekord!

Srpski teniser Novak Đokovic postaviće novi rekord već na startu Rolan Garosa, pošto će večerašnji duel prvog kola protiv Đovanija Mpetši-Perikarda (početak meča planiran za 20.15h) biti njegov 82. nastup na grend slem turnirima.

Đoković će tako nadmašiti Rodžer Federera i Felisijana Lopeza, koji su do sada delili rekord sa po 81 nastupom. Srpski teniser u Pariz dolazi posle veoma malo mečeva na šljaci, pošto je zbog povrede desnog ramena pauzirao gotovo dva meseca. Jedini meč na ovoj podlozi ove sezone odigrao je na turniru u Rimu, gde je izgubio od hrvatskog kvalifikanta Dina Prižmića. "Želeo sam da igram više, ali mi telo to nije dozvoljavalo. U Rimu nisam bio spreman za takmičenje, ali