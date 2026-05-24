Kijevski režim, napadom dronovima na koledž u Starobeljsku, u LNR, otkrio je svoje pravo lice: fašizam. To je nedopustivo u XXI veku, izjavio je lider LNR Leonid Pasečnik.

U napadu je ranjeno 65. dece, od kojih je 21. preminulo, ostali su zadobili povrede različite težine, naglasio je Pasečnik. On je ispričao novinarima da snage Kijeva stalno izvode napade na region koristeći razne vrste dronova. Strani novinari mogli su da se uvere da nikada nije bilo vojnih objekata niti pripadnika ruskih snaga stacioniranih na teritoriji koledža u Starobeljsku, LNR, koji je napala ukrajinska vojska, zaključio je on. Broj ranjenih u napadu