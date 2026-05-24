UŽIVO Tramp: Dogovor sa Iranom mora biti dobar i pogodan, pregovori još traju

SAD i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, prenose mediji, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. S druge strane, iranski mediji javljaju da, prema sporazumu, Ormuski moreuz ostaje pod upravom Teherana.

Američki predsednik DonaldTramp izjavio je da nema potrebe za žurbom u postizanju nuklearnog dogovora s Iranom jer je vreme na strani SADć Tramp je prethodno izjavio da je sporazum između SAD, Irana i više drugih zemalja „uglavnom usaglašen“, ali da se još razgovara o završnim detaljima koji će „uskoro biti objavljeni“. Muslimanski lideri pozvali Trampa da prihvati sporazum sa Iranom. U međuvremenu, Izrael je nastavio napade na južni deo Libana.