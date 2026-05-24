Dačić: Sinoć povređeno 17 policajaca, 47 lica dovedeno zbog incidenata

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom incidenata nakon skupa u subotu, 23. maja, u Beogradu povređeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a, od čega je jedno lice imalo diplomatsku ličnu kartu.

Dačić je rekao da policija nikoga nije napadala dok se nije dogodio napad na policijske službenike i dodao da nijedan policajac ne priželjkuje da se sukobi sa nekim ili da ga neko udari kamenom u glavu kada ode na posao. "Pa koji to policajac ujutru kad krene na posao priželjkuje da dođe da se bije sa nekim ili da ga neko kamenom udari u glavu? Čime su to zaslužili naši policajci? To nije samo pirotehnika. To su kamenice, motke, štapovi. To su napad na