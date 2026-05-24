Dve tačke u pregovorima i dalje sporne za SAD: Spor oko Libana mogao sve da sruši

Sjedinjene Američke Države se remišljaju oko dva centralna pitanja u okviru pregovora sa Iranom - mehanizmom za odmrzavanje iranske imovine i obimu prekida vatre u Libanu, prenela je danas Al Džazira, pozivajući se na neimenovani iranski izvor.

Prema rečima izvora, iako nacrt sporazuma uključuje okvir za prekid vatre u Libanu, Izrael navodno vrši pritisak na Vašington da uključi tačku prema kojoj Izrael može nastavi da izvodi vojne operacije u Libanu, pod izgovorom da reaguje na "bilo kakvu pretnju". Izvor navodi da je Teheran obavestio posrednike da neće potpisati takav sporazum, dodajući da Iran ima utisak da Vašington odustaje od ranijih međusobnih dogovora. Prethodno je američki predsednik Donald