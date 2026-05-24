Krvavi pir kod Beton hale: Proglašena akcija Vihor, izbodena dva mladića na parkingu, traga se za petoricom!

Nakon brutalnog napada na mladiće kod poznatog splava u Bulevaru vojvode Bojovića, beogradska policija je oko sat vremena nakon ponoći proglasila akciju „Vihor“, saznaje "Telegraf.rs".

Intenzivno se traga za petoricom nasilnika koji su u bekstvu. Ispred jednog od poznatih splavova na potezu kod Beton hale, sinoć desetak minuta iza ponoći, došlo je do teškog incidenta i masovnog krvavog obračuna. Prema najnovijim informacijama, sukob se odigrao na samom parkingu, a u napadu je povređeno više osoba. Kako saznajemo, policija je odmah nakon uviđaja, oko 1 sat ujutru, podigla nivo bezbednosti na najviši nivo i aktivirala akciju „Vihor“ na teritoriji