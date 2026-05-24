Mađar o isplati suspendovanih sredstava EU: Sporazum ćemo potpisati sledeće nedelje

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da pregovori o suspendovanim sredstvima EU za Mađarsku dobro napreduju i da u četvrtak, 28. maja, planira da u Briselu potpiše sporazum o njihovom oslobađanju.

Mađar je istakao da je to je mnogo novca i da je to novac mađarskog naroda. "Naš cilj je da vratimo kući 10,4 milijarde evra zaglavljenih u fondu za obnovu, kako bismo mogli da pokrenemo mađarsku ekonomiju, modernizujemo energetsku infrastrukturu i razvijemo transportnu mrežu", objasnio je Mađar u intervjuu za RTL, prenosi Hirado. Dodao je da je za ovo potrebno da se izgradi struktura i usvoji zakonodavni okvir i da "niko u vladi i ministarstvima neće ići na odmor