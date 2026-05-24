Pregovori SAD i Irana daleko od kraja?! Oglasio se Tramp: "Ako napravim dogovor sa Iranom, to će biti..."

Dogovor koji Sjedinjene Američke Države naprave sa Iranom mora biti dobar i pogodan, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp, ističući da pregovori o sporazumu još nisu privedeni kraju. "Ako napravim dogovor sa Iranom, to će biti dobar i pogodan dogovor, ne kao onaj koji napravio (bivši predsednik SAD Barak) Obama, koji je Iarnu dao ogromne količine gotovine i čist put ka nuklearnom naoružanju", napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Truth Social. Prema