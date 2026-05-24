Ovo je napadač koji je pucao kod Bele kuće: Izvukao revolver, pa otvorio vatru dok je Tramp bio unutar zgrade (video)
Večernje novosti pre 37 minuta
NASIRE Best (21) viđen je kako nervozno šeta kod kontrolnog punkta ispred Bele kuće u subotu u 18:10 časova. Izvukao je revolver i uperio ga prema prozoru kontrolnog punkta pre nego što su agenti otvorili vatru i pogodili ga.
Foto: Printskrin Prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju, ali je kasnije podlegao povredama. Prvi rafal izazvao je blokadu Bele kuće dok je Donald Tramp unutra razgovarao o mirovnom sporazumu sa Iranom. Još jedan prolaznik pogođen je i teško ranjen tokom razmene vatre. Naknadno je otkriveno da je Best imao istoriju psihičkih problema i da je bio poznat policiji. Tajna služba je saopštila da je, prema preliminarnoj istrazi, "osoba prišla kontrolnom punktu, izvadila