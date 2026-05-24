Ovo je napadač koji je pucao kod Bele kuće: Izvukao revolver, pa otvorio vatru dok je Tramp bio unutar zgrade (video)

NASIRE Best (21) viđen je kako nervozno šeta kod kontrolnog punkta ispred Bele kuće u subotu u 18:10 časova. Izvukao je revolver i uperio ga prema prozoru kontrolnog punkta pre nego što su agenti otvorili vatru i pogodili ga.

Foto: Printskrin Prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju, ali je kasnije podlegao povredama. Prvi rafal izazvao je blokadu Bele kuće dok je Donald Tramp unutra razgovarao o mirovnom sporazumu sa Iranom. Još jedan prolaznik pogođen je i teško ranjen tokom razmene vatre. Naknadno je otkriveno da je Best imao istoriju psihičkih problema i da je bio poznat policiji. Tajna služba je saopštila da je, prema preliminarnoj istrazi, "osoba prišla kontrolnom punktu, izvadila