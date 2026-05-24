Vučić najavio da će uskoro možda podneti ostavku

Vranje - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu uskoro istiće mandat i da će "možda podneti ostavku", navodeći da neće da skraćuje mandat kako je svojevremeno učinio predsednik Boris Tadić "sa besmilsenom formulacijom, jer ili podneseš ostavku ili si predsednik do kraja mandata". "Dakle, moguće je da ću uskoro podneti ostavku", rekao je Vučić, novinarima u Pekingu, na početku posete Kini. On je takođe rekao da neki skupovi, misleći na subotnji na