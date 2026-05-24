Potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje – Prilike

ARILJE, POŽEGA, IVANJICA – U okviru izvođenja preostalih radova na pojačanom održavanju državnog puta IB-21, deonica Požega – Ivanjica, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini, u nedelju 24. maja od 8 ujutru do ponedeljka 25. maja u 6h biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Arilje-Prilike u mestu Prilike.

Deonica na kojoj se izvode radovi je od skretanja za Radaljevo (mosta) do firme Milutinović DOO. „Saobraćaj će biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje-Guča-Kotraža-Ivanjica-Prilike za oba smera kretanja. Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za vođenje saobraćaja“, navodi se u saopštenju.