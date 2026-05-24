Danas slavimo Ćirila i Metodija: Jedan običaj posebno važi za đake

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Od 2019. godine 24. maj se obeležava i kao državni praznik – Dan slovenske pismenosti i kulture.

Apostoli i jevanđelisti, solunska braća Ćirilo (Konstantin) i Metodije (Mihail) su simbol slovenske pismenosti i slovenskog prosvetiteljstva. Ostali su upamćeni kao „slovenski apostoli“ koji su stvorili glagoljicu, prvo pismo Slovena. Ćirilo i Metodije su u 9. veku započeli veliki misionarski rad uvođenja pismenosti i širenja hrišćanstva među Slovenima u Velikomoravskoj kneževini i Panoniji. Prevodom liturgijskih i biblijskih knjiga, Ćirilo i Metodije postavili su