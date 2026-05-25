Prvi čovek TSC Janoš Žemberi oglasio se nakon ispadanja iz Superlige Srbije.

Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole eliminisani su iz najvišeg ranga srpskog fudbala. Ekipa trenera Tomislava Sivića je u meču sezone odigrala samo nerešeno sa IMT-om (1:1) u Loznici, a u isto vreme je Radnički na "Čika Dači" odigrao 2:2 sa Javorom. Tim ishodom Šumadinci su izborili opstanak u ligi. "Bolje časno ispasti, nego nečasno ostati u ligi", rekao je Janoš Žemberi, prvi čovek TSC u razgovoru za Mozzart Sport. "Sve je to normalno iz kulture iz koje ja dolazim.