Pad cena nafte u svetu nakon najave o postizanju sporazuma između SAD i Irana

Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, preneli su danas britanski mediji.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u subotu uveče da je sporazum sa Teheranom "većim delom dogovoren" i da će detalji biti uskoro objavljeni, ali je već u nedelju uveče pozvao svoj pregovarački tim da ne žuri sa dogovorom, prenosi BBC. Od jutros je globalna cena referentne nafte tipa Brent pala za 5,5 odsto na 97,90 dolara (78,07 evra), dok je cena američke nafte pala za 5,8 odsto na 90,99 dolara (78,11 evra). Tramp je ranije potvrdio da će sporazum