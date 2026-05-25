Plate u Srbiji rastu neverovatnom brzinom: Prosečna zarada veća od 120.000 dinara

B92 pre 26 minuta
Plate u Srbiji rastu neverovatnom brzinom: Prosečna zarada veća od 120.000 dinara

Prosečna bruto zarada za mart iznosila je 167.263 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 121.650 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Rast bruto zarada u periodu januar-mart 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,5 odsto nominalno, odnosno 8,7 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,7 odsto nominalno, odnosno za 8,9 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za mart 2026. godine, nominalno je veća 12,5 odsto, a realno za 9,4 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 12,6 odsto, odnosno za 9,5 odsto realno.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Programeri i dalje na vrhu, „duvandžije“ ih prate u stopu! Prosečni „novčanik“ u martu bio „težak“ 121.650 dinara. Evo kolika…

Programeri i dalje na vrhu, „duvandžije“ ih prate u stopu! Prosečni „novčanik“ u martu bio „težak“ 121.650 dinara. Evo kolika je u Srbiji bila medijalna plata.

Dnevnik pre 1 sat
Mali: "Srbija prestigla deo zemalja regiona, prosečna plata 1.036 evra"

Mali: "Srbija prestigla deo zemalja regiona, prosečna plata 1.036 evra"

B92 pre 1 sat
Kraljevčani na začelju: U gradu na Ibru prosečna martovska zarada - 100.541 dinar

Kraljevčani na začelju: U gradu na Ibru prosečna martovska zarada - 100.541 dinar

Večernje novosti pre 1 sat
Prosečna plata u Leskovcu, Prokuplju i Vranju za 60 hiljada manja od zarade u Beogradu

Prosečna plata u Leskovcu, Prokuplju i Vranju za 60 hiljada manja od zarade u Beogradu

Južne vesti pre 2 sata
RZS: Prosečna neto plata za mart u Srbiji 121.650 dinara, najplaćeniji programeri i duvandžije

RZS: Prosečna neto plata za mart u Srbiji 121.650 dinara, najplaćeniji programeri i duvandžije

Newsmax Balkans pre 1 sat
Novosađani u martu imali platu veću od 140.000 dinara, barem prema statistici

Novosađani u martu imali platu veću od 140.000 dinara, barem prema statistici

Radio 021 pre 1 sat
Prosečna zarada u Srbiji u martu bila 121.650 dinara

Prosečna zarada u Srbiji u martu bila 121.650 dinara

Nova ekonomija pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

David Beckham je prvi britanski milijarder iz sveta sporta

David Beckham je prvi britanski milijarder iz sveta sporta

Bloomberg Adria pre 21 minuta
SpaceX cilja najveći IPO u istoriji - valuaciju od čak dva biliona dolara

SpaceX cilja najveći IPO u istoriji - valuaciju od čak dva biliona dolara

Bloomberg Adria pre 26 minuta
BiH: Obeležena godišnjica zločina nad civilima u Tuzli

BiH: Obeležena godišnjica zločina nad civilima u Tuzli

Serbian News Media pre 1 minut
Putevi Srbije: Obustavljen saobraćaj na autoputu između Velike Plane i Požarevca, gori kamion

Putevi Srbije: Obustavljen saobraćaj na autoputu između Velike Plane i Požarevca, gori kamion

Serbian News Media pre 1 minut
RTS: Pucnjava u centru Prokuplja nakon svađe i tuče dvojice muškaraca

RTS: Pucnjava u centru Prokuplja nakon svađe i tuče dvojice muškaraca

Serbian News Media pre 1 minut