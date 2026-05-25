Plate u Srbiji rastu neverovatnom brzinom: Prosečna zarada veća od 120.000 dinara
B92 pre 26 minuta
Prosečna bruto zarada za mart iznosila je 167.263 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 121.650 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).
Rast bruto zarada u periodu januar-mart 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,5 odsto nominalno, odnosno 8,7 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,7 odsto nominalno, odnosno za 8,9 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za mart 2026. godine, nominalno je veća 12,5 odsto, a realno za 9,4 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 12,6 odsto, odnosno za 9,5 odsto realno.