Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i obavestio ga da ruske Oružane snage počinju sistematske napade na objekte u Kijevu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Lavorv je obavestio američku stranu da ruske Oružane snage počinju sistematske napade na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinska vojska. "Po nalogu predsednika Vladimira Putina, šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, zvanično je obavestio američku stranu da, kao odgovor na kontinuirane terorističke napade kijevskog režima na civile i civilne objekte na teritoriji Rusije, ruske snage pokreću sistematske i dosledne udare na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinske