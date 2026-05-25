Teheran povlači potez koji menja sve; U "igru" ulazi Kina?

Iran je spreman da visoko obogaćeni uranijum izmesti sa svoje teritorije, ali pod uslovom da bude prebačen u Kinu, navode Al Arabija i Al Hadat pozivajući se na izvore, dodajući da Teheran traži garancije Pekinga pre postizanja eventualnog sporazuma sa SAD.

Prema navodima izvora, Iran insistira da Kina ima ulogu garanta u svakom mogućem dogovoru između Vašingtona i Teherana. Izvori su takođe naveli da bi komandant pakistanske vojske Asim Munir mogao da otputuje u Dohu u okviru diplomatskih aktivnosti povezanih sa pregovorima. Kineski predsednik Si Đinping sastao se prethodno u Pekingu sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom, u trenutku nastavka diplomatskih napora usmerenih na okončanje rata u Iranu, preneli su