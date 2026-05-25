FIFA ugrožava zdravlje fudbalera na Svetskom prvenstvu zbog vrućina: naučnici

BBC News pre 53 minuta | Kejti Gornal - BBC Sport

Getty Images Vrućina tokom Svetskog klupskog prvenstva 2025. godine u SAD-u bila je veliki izazov za igrače

Grupa vodećih svetskih naučnika upozorila je Međunarodnu fudbalsku federaciju (FIFA) da su njene trenutne mere bezbednosti koje je propisala za zaštitu od vrućine tokom Svetskog prvenstva 2026. „neodgovarajuće" i da bi zdravlje fudbalera moglo da bude ozbiljno ugroženo.

U pismu, međunarodni stručnjaci za zdravlje, klimu i sportske performanse navode da smernice krovne svetske fudbalske organizacije nisu u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima i da ih je „nemoguće opravdati".

Oni pozivaju FIFA-u da uvede sveobuhvatnije mere zaštite, među kojima su duže pauze za rashlađivanje i osveženje i jasniji protokoli za odlaganje početka ili pomeranje termina utakmica u ekstremnim vremenskim uslovima.

Očekuje se da će vrućina biti veliki problem tokom ovogodišnjeg prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Kanadi i Meksiku.

Istraživači upozoravaju da bi temperature mogle da budu iznad opasnih nivoa na 14 od 16 stadiona koji će biti domaćini.

U delovima juga SAD-a i severnog Meksika prosečne dnevne temperature su obično između 30 i 35 stepeni Celzijusa, ali tokom toplotnih talasa mogu da dostignu i oko 40 stepeni Celzijusa.

Kada se u obzir uzmu temperatura, vlažnost vazduha, brzina vetra, i intenzitet sunčevog zračenja, igrači u gradovima domaćinima Svetskog prvenstva suočiće se sa velikim rizikom od ekstremnog toplotnog stresa na organizam.

FIFA navodi da je „posvećena zaštiti zdravlja i bezbednosti igrača, sudija, navijača, volontera, i osoblja", kao i da se rizici povezani sa vremenskim prilikama procenjuju u okviru planiranja svetskog prvenstva.

Koje mere su trenutno propisane?

Zbog „posvećenosti dobrobiti igrača", FIFA je uvela obavezne trominutne pauze za rashlađivanje i osveženje tokom svakog poluvremena na svim utakmicama na prvenstvu, bez obzira na vremenske uslove.

Na svim utakmicama na otvorenom, za stručne štabove i rezervne igrače biće obezbeđene klupe sa kontrolisanom temperaturom.

FIFA koristi i temperaturu vlažnog kuglastog termometra ( WBGT ), koji se u sportu smatra zlatnim standardom za procenu uticaja vrućine, jer meri toplotni stres na čovekov organizam uzimajući u obzir temperaturu i vlažnost vazduha.

WBGT se izražava u stepenima Celzijusa.

WBGT od oko 28 stepeni Celzijusa se smatra granicom, jer tada toplotni stres postaje ozbiljan problem za vrhunske sportiste.

Prema priručniku FIFA-e za hitnu medicinsku pomoć, ukoliko je WBGT vrednost blizu ili iznad 32 stepena Celzijusa, organizatori utakmice treba da se dogovore „koje mere predostrožnosti je potrebno preduzeti da bi se sprečile bolesti povezane sa toplotom".

FIFA kaže i da je predvidela posebne mere za navijače „kada prognoze ukazuju na visoke temperature".

Gledaocima će biti dozvoljeno da unesu fabrički zatvorenu bocu vode, a na stadionima će biti uvedene dodatne mere rashlađivanja, zone u hladu, sistemi za raspršivanje vode, klimatizovani autobusi, i punktovi za distribuciju vode.

Šta traže naučnici?

Među 20 potpisnika pisma su vodeći stručnjaci iz Ujedinjenog Kraljevstva (UK), SAD-a, Kanade, Australije, i Evrope.

Oni traže da FIFA hitno uvede promene, među kojima su:

odlaganje početka ili pomeranje termina utakmica kada je WBGT iznad 28 stepeni Celzijusa

duže pauze za rashlađivanje od najmanje šest minuta

bolji uslovi za rashlađivanje igrača

redovno ažuriranje smernica u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima

Pozivaju FIFA-u i da usvoji standarde koje je predložila Međunarodna federacija profesionalnih fudbalera FIFPro.

'Neodgovorno ugrožavanje zdravlja igrača'

„Bezbednost igrača je hitan i ozbiljan problem, jer stvari veoma brzo mogu da krenu po zlu kada se organizam pregreje", rekao je za BBC Sport Endru Sims, direktor britanskog istraživačkog centra New Weather Institute , koji je bio koordinator pri sastavljanju pisma.

„Zabrinuti smo da se FIFA neodgovorno ophodi prema zdravlju i bezbednosti igrača".

Još jedan od potpisnika, Daglas Kasa, profesor na Univerzitetu Konektikata u SAD-u, kaže da mnoge postojeće smernice FIFA-e nisu dovoljno dobre.

„Pauza za hidrataciju u svakom poluvremenu apsolutno mora da traje duže od tri minuta, najmanje pet, a poželjno je šest minuta.

„Nadamo se da će ovo otvoreno pismo ubediti FIFA-u da ažurira smernice o zaštiti od vrućine pre početka Svetskog prvenstva".

Zašto Svetsko prvenstvo 2026. izaziva zabrinutost

Očekuje se da će ekstremni vremenski uslovi igrati značajnu ulogu tokom Svetskog prvenstva 2026. godine.

Vrućine, oluje sa grmljavinom, pa čak i loš kvalitet vazduha usled šumskih požara predstavljaju uobičajene pojave tokom leta u SAD-u, Kanadi i Meksiku, gde će se igrati utakmice.

Nova analiza međunarodne naučne inicijative koja proučava razloge vremenskih nepogoda World Weather Attribution (WWA) pokazuje da će igrači i navijači biti izloženi znatno većem riziku od iscrpljujuće vrućine i visoke vlažnosti vazduha nego tokom Svetskog prvenstva 1994. godine, koje je takođe održano u Severnoj Americi.

Naučnici su utvrdili da će se oko četvrtine utakmica verovatno igrati pri WBGT vrednostima iznad 26 stepeni Celzijusa, dok bi na približno pet mečeva WBGT mogao da bude iznad 28 stepeni Celzijusa (što odgovara temperaturi od oko 38

stepeni Celzijusa pri suvom vazduhu ili oko 30 stepeni Celzijusa pri visokoj vlažnosti vazduha), što je nivo koji FIFPro smatra nebezbednim za igru.

Inicijativa WWA navodi da se rizik od još ekstremnijih uslova gotovo udvostručio od 1994. godine usled klimatskih promena.

Šta je saopštila FIFA?

FIFA je odbila da direktno komentariše pismo i tvrdnje naučnika, ali je navela da će tokom turnira koristiti „višestepeni model za ublažavanje vrućine", uz mere koje će prilagođavati uslovima u realnom vremenu.

Portparol FIFA-e je rekao da će tokom čitavog takmičenja postojati posebna meteorološka podrška, kako iz centralnog štaba tako i u gradovima domaćinima, a da će se odluke donositi na osnovu praćenja WBGT vrednosti i toplotnog indeksa.

Dodao je i da su vremenski uslovi uzeti u obzir pri pravljenju rasporeda utakmica, pa je njima prilagođeno vreme početka mečeva, broj utakmica tokom najtoplijeg dela dana je smanjen gde god je to bilo moguće, a utakmice za koje se procenjuje da će se igrati pri visokim temperaturama imale su prednost pri dodeli stadiona sa krovom.

FIFA je rekla i da je raspored napravljen tako da se smanje putovanja i poveća broj dana za odmor, na osnovu procena rizika od vrućine za svaki grad gde će održavati utakmice.

Krovna svetska fudbalska organizacija je dodala da će nastaviti da prati vremenske uslove u realnom vremenu i da primenjuje vanredne mere kada to bude potrebno, kao i da sarađuje sa lokalnim vlastima i medicinskim stručnjacima kako bi osigurala da prvenstvo bude „bezbedno i prilagođeno vremenskim prilikama".

(BBC News, 05.25.2026)