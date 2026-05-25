Vučiću orden od Sija, 'živelo čelično prijateljstvo Srbije i Kine'

BBC News pre 22 minuta | Milica Radenković Jeremić -

Fonet/Instagram Vučić Aleksandar Vučić i Si Đinping sa suprugama

Diplomatski brod Srbije dugo leluja uzburkanim svetskim vodama, između Brisela, Moskve i Vašingtona, ali se čini da je već godinama jedina sigurna luka - Peking.

Kineske firme godinama rade neke od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji, a između ostalog bile su angažovane i na obnovi železničke stanice u Novom Sadu na kojoj se obrušila nadstrešnica 1. novembra 2024. kada je poginulo 16 ljudi.

Kompanija Ziđin godinama eksploatiše bakar i zlato u Boru, na istoku Srbije, a konglomerat Hestel grupa, drugi proizvođač čelika u svetu, upravlja velikom železarom u Smederevu.

Da Srbija nema nameru da skrene sa 'puta svile' pokazuje i poseta predsednika Aleksandra Vučić Pekingu tokom koje su najavljene nove kineske investicije i infrastrukturni projekti.

Tokom susreta, šef kineske države Si Đinping uručio je Vučiću Orden prijateljstva, najviše državno odlikovanje Kine za strane državljane.

„Uveren sam da će vaša poseta postati nova prekretnica u našim bilateralnim odnosima i vezama, i da će naše sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti do novih visina", rekao je Si Đinping.

Uz više puta ponovljene ocene da Srbiju i Kinu krasi „čelično prijateljstvo", Vučić se zahvalio Siju „na svemu do sada postignutom".

„Hvala vam što sa nama učestvujete u izgradnji Srbije, što zajedno gradimo Ekspo (objekte za međunarodnu izložbu 2027), i hvala što ste pomagali Srbiji u teškim trenucima", rekao mu je Vučić.

Vučić i Si potpisali su zajedničku izjavu o kontinuiranom promovisanju i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri i zajedničku izjavu o zajedničkom unapređenju sprovođenja četiri globalne inicijative, prenela je Radio-televizija Srbije.

Pre Vučića, kineski predsednik ugostio je američkog i ruskog lidera, Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Ovo je jedan od više susreta Vučića i Sija od 2014. godine.

Orden koji je Si uručio Vučiću dodeljuje se strancima koji su dali izuzetan doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, promovisali međunarodnu razmenu i saradnju sa Kinom i čuvale svetski mir.

Prva ceremonija dodele održana je 2018. godine, a Putin je bio prvi dobitnik.

„Poziv Vučiću znak je da kinesko rukovodstvo nastavlja da vrednuje ovaj odnos i vidi interes u predstavljanju sebe kao organizatora okupljanja svetskih vođa.

„Za Vučića, poseta je način da potvrdi poziciju važnog lidera na Zapadnom Balkanu i u Evropi, dok se suočava sa teškim političkim gibanjima kod kuće", kaže Donatien Ruj, istraživačica Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu.

cnsphoto via REUTERS Aleksandar Vučić na Kineskom zidu prvog dana posete Pekingu

Godinu i po dana u Srbiji traju masovni antirežimski protesti, predvođeni studentima, na kojima se traži odgovornost za novosadsku tragediju i vanredni izbori.

Na spoljnom planu, odnosi sa Evropskom unijom (EU), ka čijem članstvu Srbija teži, imali su dovoljno ozbiljnih trzavica da Marta Kos, komesarka za proširenje, pomene i zamrzavanje novca opredeljenog za Srbiju iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Poseta Kini je, bez ikakve sumnje, najznačajnija poseta u mojoj političkoj karijeri, objavljeno je na Vučićevom Instagram profilu posle sastanka sa kineskim ambasadorom u Srbiji.

Među zapadnobalkanskim državama, Srbija ima najrazvijeniji odnos sa Pekingom izgrađen kroz međudržavne sporazume, poslovanje kineskih fabrika i kineske kredite za velike infrastrukturne projekte.

Prošle godine, međutim, značajno je opao nivo stranih direktnih investicija (SDI) iz Kine.

„Postoji opšti trend pada SDI, ali tako drastičan pad nije zabeležen ni iz jedne druge zemlje kao što je to slučaj sa Kinom", kaže Stefan Vladisavljev, programski direktor Fondacije BFPE za odgovorno društvo.

„Jedan od ciljeva ove posete zato može biti da se obnovi priliv direktnih investicija koje su važne za rast srpske ekonomije na nivou iz prethodnog perioda", objašnjava.

SDI su činile 6,4 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 2018. do 2024, rekao je ranije glavni ekonomista Fiskalnog saveta Danko Brčerević.

Taj nivo „teško se može ponoviti bez dubljih strukturnih i institucionalnih promena", dodao je.

Pogledajte video: Srpsko kolo na Kineskom zidu tokom Vučićeve posete Kini

Pre odlaska u Kinu, Vučić je najavio da će posetiti industrijske gigante, te da će Srbija potpisati više od 30 sporazuma, koji bi mogli bi da donesu investicije od milijardu evra.

„Srbija je bila prva evropska zemlja koja je u novom dobu izgradila odnos sa Kinom zasnovan na zajedničkoj budućnosti i predstavlja važnog partnera Kine u centralnoj i istočnoj Evropi", rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova.

Šta znači trenutak Vučićeve posete?

Fonet/Instagram Vučić

Predsednik Srbije rukovao se sa Sijem samo nekoliko dana pošto je iz Pekinga ispratio velikog saveznika Putina, i prethodno američkog kolegu Trampa.

Putinova i Trampova poseta su „dokaz da zbog ogromne kineske ekonomije i novostečenog diplomatskog uticaja sada svi putevi vode u Peking", piše Lora Biker, BBC dopisnica iz Kine.

Donatien Ruj nije sigurna da je Vučićeva posete namerno zakazana posle Putinove i Trampove.

„Serija ovih poseta, međutim, omogućava Kini da se predstavi kao mirovni akter koji i dalje želi da razgovara sa svima", kaže.

Pored Sija, Vučić se sastao i sa premijerom Lijem Ćijangom.

„Poseta od četiri dana nije mala. Tokom prethodnih sličnih poseta Srbija se vraćala sa važnim sporazumima", kaže Vladisavljev.

FoNet/Instagram/buducnostsrbijeav Vučić je sa suprugom Tamarom u zvaničnoj poseti Kini

Šta Srbija ima od Kine?

Strane direktne investicije iz Kine u Srbiju rasle su kontinuirano od 2014. godine, napisao je ranije Vladisavljev pozivajući se na podatke Narodne banke Srbije.

Tokom 2025, SDI iz Kine svele su se na manje od deset miliona evra.

„Kapaciteti Srbije za privlačenje SDI su ograničeni - postoji manjak radne snage koji pokušava da se nadoknadi dovođenjem radnika iz različitih delova sveta, objašnjava Vladisavljev.

„Kina je iskoristila potencijale koje smo imali da ponudimo, pre svega prirodna dobra.

„Tako je jedno poglavlje zatvoreno i zato se sada mora obratiti posebna pažnja na komercijalne ugovore sa kompanijama, čije je potpisivanje najavljeno", dodaje.

Kineske kompanije posluju u Srbiji u različitim oblastima - od prerade rude u RTB Bor do automobilske industrije.

„Međutim, i u auto-industriji, gde rade i azijske i evropske firme, srpski kapaciteti su iskorišćeni", ocenjuje Vladisavljev.

Zato očekuje potpisivanje komercijalnih ugovora koji će ići u pravcu ulaganja u nove tehnologije.

Vučić je ranije najavio otvaranje kineske fabrike humanoidnih robota u Šapcu, dok i dalje kao otvorena mogućnosti stoji izgradnja fabrike električnih automobile JMEV u Šapcu.

Pored ekonomskih, politički interes je takođe na stolu.

„Rusija je tradicionalno bila najjači saveznik Srbije van EU, ali Kina nudi sve više pogodnosti, od investicija sa malo uslova do političke podrške.

„Obe zemlje zauzimaju specifičan stav o teritorijalnom integritetu: Kina podržava stav Srbije protiv nezavisnosti Kosova, dok Srbija podržava stav Kine o Tajvanu", kaže Ruj.

Pogledajte video o poseti Putina Pekingu

Šta Kina ima od Srbije?

S druge strane, „Kina u Srbiji vidi ulaznu tačku za Evropu, gde ne važe još svi propisi i pravila EU, a to olakšava projekte i investicije", navodi istraživačica CSIS-a.

„Ranim ulaganjima u Zapadni Balkan, Kina može da obezbedi uporište u zemljama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji iako izgledi Srbije za članstvo slabe", dodaje.

Pored blizine evropskog tržišta, što smanjuje troškove izvoza, Stefan Vladisavljev ocenjuje da je najveći interes Kine u Srbiji i „pristup prirodnim resursima i čist profit".

„Interes kine ne mora nužno da bude i interes Srbije.

„Direktne investicije doprinose određenim ekonomskim parametrima, ali je pitanje kolika je celokupna dobit za Srbiju. Imamo ograničenu snagu koju možemo da ponudimo, zbog čega u kineskim kompanijama rade kineski radnici, tako da gubimo čak i argument plata", kaže.

Profit koji ostvaruju kineske kompanije „ograničeno" se preliva na Srbiju.

Kineske kompanije Srbija Ziđin Majning i Srbija Ziđin Koper ostvarile su zajedno dobit veću od 1,5 milijardi evra, pisao je Forbs Srbija.

One, međutim, plaćaju rudnu rentu, naknadu zato što eksploatišu rudna bogatstva, koja je po oceni pojedinih stručnjaka veoma niska.

MARKO DJOKOVIC/EPA-EFE/REX/Shutterstoc Predsednik Kine Si Đinping posetio je Beograd pre dve godine

Ranije posete

Vučić i Si Đingping sastali su se pre osam meseci u Pekingu, u vreme parade za kineski Dan pobede.

Dvojica lidera sretala su se i na drugim događajima u svetu, ali i na domaćem terenu.

Si Điping je posetio Srbiju u maju 2024, prethodno i 2016. godine, što je bila prva poseta predsednika Kine Srbiji posle 32 godine.

Tada je potpisana Deklaracija o strateškom partnerstvu.

U maju 2024. godine, tokom posete Sija Srbiji, dvojica predsednika su potpisali Zajedničku izjavu o produbljivanju i podizanju sveuobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću.

Tokom sve bližih odnosa koji se protežu duže od decenije, stotine miliona evra kineskog novca stizale su u Srbiju, za razvoj poslovanja kineskih kompanija i kroz kredite date pod posebnim uslovima.

Zajmovi su dobijani uz povoljnije kamate, ali su dolazili uz uslov da izvođači radova budu kineske firme.

Najveći kredit, od 1,1 milijarde evra izdvojen je za modernizaciju pruge Beograd-Subotica, u okviru čega je rekonstruisana Železnička stanica u Novom Sadu, na kojoj se desila tragedija.

Glavni izvođač radova na modernizaciji pruge bio je konzorcijum kineskih kompanija China Railway International (CRIC) i China Communications Construction Company (CCCC), dok su podizvođači bili kineski i domaći.

Više državnih funkcionera i predstavnika firmi srpskih podizvođača su obuhvaćeni dosadašnjim pravosudnim postupcima.

Među njima nije bilo predstavnika kineskih kompanija.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.25.2026)