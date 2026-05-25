Si Đinping u Pekingu održao razgovore sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem

(KMG)-Kineski predsednik Si Đinping danas je održao ceremoniju dobrodošlice u Velikoj narodnoj dvorani kako bi pozdravio predsednika Srbije Aleksandra Vučića, tokom njegove državne posete Kini.

Supruga predsednika Sija, Peng Lijuan, prisustvovala je ceremoniji dobrodošlice. Vučića u poseti prati njegova supruga Tamara Vučić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović. Prisutan je bio i Vang Ji, član Političkog biroa Centralnog komiteta KPK-a i direktor Kancelarije Centralne komisije za spoljne poslove. Vučić je, u pratnji Si Đinpinga, izvršio smotru počasne garde Narodnooslobodilačke vojske Kine.

Posle ceremonije dobrodošlice, dvojica lidera su održala razgovore. Si Đinping je istakao da je njegova državna poseta Srbiji 2024. godine označila početak novog poglavlja u izgradnji kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri.

''Tokom protekle dve godine, izgradnja kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću dala je pozitivne rezultate, koristila je obema narodima i postavila model za odnose između zemalja. I kineski i srpski narod su prošli kroz teškoće i slavu, poseduju otporan i nepokolebljiv duh, čvrsto teže ka nezavisnosti i samostalnosti, brane nacionalno dostojanstvo i imaju duboko razumevanje u podržavanju mirnog razvoja i poštovanja pravde. Obe strane treba da ojačaju razmene, učvrste međusobno poverenje, prodube saradnju, podržavaju se i zajedno grade svetao put zajedničke sudbine i zajedničkog prosperiteta, podižući sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije na novi nivo'', kazao je Si.

Si Đinping je naglasio da obe strane treba da nastave čvrsto da se podržavaju.

''Kina podržava Srbiju na razvojnom putu koji odgovara njenim nacionalnim uslovima i spremna je da ojača razmenu iskustava u upravljanju sa Srbijom. Kineski 15. petogodišnji plan sveobuhvatno definiše visokokvalitetne razvojne ciljeve, obe strane treba da ojačaju usklađenost razvojnih strategija, sprovedu srednjoročni akcioni plan za Inicijativu „Pojas i put“ i kontinuirano promovišu saradnju u transportu, energetici, infrastrukturi i drugim oblastima. Suočavajući se sa novim talasom tehnološke revolucije i industrijske transformacije, obe strane treba da povećaju saradnju u oblastima u razvoju kao što su veštačka inteligencija, digitalna ekonomija, zelena energija i napredna proizvodnja, istražujući nove tačke rasta. Prošle godine, serija proslava povodom 70. godišnjice prijateljstva između kineskog i srpskog naroda naišla je na topao odziv. Obe strane treba da nastave da jačaju razmenu mladih i kulturnu razmenu, da dobro koriste višedimenzionalni okvir bezviznog režima, slobodne trgovine i direktnih letova, i da sveobuhvatno proširuju saradnju u kulturi, obrazovanju, sportu, turizmu i drugim oblastima. Tako ćemo dalje prenositi tradicionalno prijateljstvo između kineskog i srpskog naroda. U sadašnjoj složenoj i nestabilnoj međunarodnoj situaciji, Kina i Srbija treba da nastave da jačaju koordinaciju i saradnju u međunarodnim poslovima, praktikuju istinski multilateralizam i ulažu neumorne napore u promociji pravednog i uređenog multipolarnog sveta, inkluzivne ekonomske globalizacije i izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo'', naglasio je Si.

Vučić je čestitao Kini na uspešnom početku sprovođenja 15. petogodišnjeg plana. Izrazio je poverenje da će Kina, pod rukovodstvom predsednika Si Đinpinga, postići veća razvojna dostignuća.

''Nakon što je Srbija sa Kinom uspostavila sveobuhvatne strateške odnose partnerstva, bilateralni odnosi postigli su

značajne rezultate, i saradnja je neprekidno produbljivana u svim oblastima. Narod Srbije i narod Kine imaju čelično prijateljstvo. Srpski narod neće zaboraviti da Kina podržava Srbiju u zaštiti nezavisnosti i suvereniteta'', izjavio je Vučić.

On je izrazio zahvalnost kineskim preduzećima na učešću u izgradnji Srbije.

''Srbija poklanja veliku pažnju odnosima sa Kinom i nepokolebljivo podržava presudne interese Kine. Srbija očekuje da sa Kinom zajedno produbi saradnju u visokokvalitetnom razvoju Pojasa i puta, unapredi izgradnju velikih projekata, kao i jača kulturnu komunikaciju, kako bi bilateralni odnosi postigli još više praktičnih rezultata'', rekao je Vučić.

Vučić je dodao da kao velika zemlja, Kina dosledno poštuje male zemlje, i pridržava se međunarodnog prava, čime postaje model za svet.

''Srpska strana podržava važne globalne inicijative koje je izneo predsednik Si. Srpska strana želi da sa Kinom dalje jača multilateralnu saradnju, i da zaštiti međunarodni mir i pravednost'', kazao je Vučić.

Dvojica lidera su posle sastanka zajedno svedočili potpisivanju dokumenta o saradnji u više od 20 oblasti kao što su politika, ekonomija, trgovina, nauka i tehnologija, obrazovanje,

pravosuđe i kultura. Dve strane objavile su Zajedničku izjavu Kine i Srbije za unapređenje uspostavljanja zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri i Zajedničku izjavu Kine i Srbije o unapređenju četiri globalne inicijative.

Si Đinping i Peng Lijuen su večeras u Velikoj dvorani naroda održali svečani prijem za predsednika Vučića i njegovu suprugu.

(Beta, 25.05.2026)