SRCE Kragujevac: Uprava FK Radnički 1923 da podnese ostavku

Stranka Srbija centar (CRCE) u Kragujevcu očekuje od uprave FK Radnički 1923 da podnese ostavku, a od Tužilštva da hitno pokrene postupak i identifikuje sve izgrednike sa jučerašnje utakmice Radnički 1923 - Javor.Pozvali su nadležne organe - MUP i Disciplinsku komisiju FSS da protiv organizatora meča pokrenu postupke u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

U saopštenju piše da je jučerašnja fudbalska utakmica, u okviru poslednjeg kola fudbalske Super lige u Kragujevcu, okončana ulaskom grupe huligana i "divljaka" na teren i napadom na igrače Radničkog.

"Oni kojima je mesto u zatvoru, a ne na tribinama sportskih objekata, javno su još jednom demonstrirali da poseduju svu moć u državi i da mogu nekažnjeno da rade šta hoće i kako hoće", navodi se.

Ocenjeno je i da je policija, koja je bila na stadionu, reagovala suviše kasno i veoma blago "verovatno u nameri da se drugari sa fantomkama na glavama ne uvrede".

Posle završetka ovih nemilih scena, nikome od pripadnika MUP-a nije palo na pamet da južnu tribinu na kojoj su se nalazili izgrednici zatvori, legitimiše i pronađe počinioce.

U saopštenju piše i da "uprava FK Radnički 1923 sramno ćuti o dešavanjima nakon sinoćnjeg susreta".

SRCE smatra i da je "odgovornost uprave kluba za dešavanja i propuste u organizaciji meča - najveća".

"Ali oni ne smeju ili ne mogu da se javno ograde od ove grupe, a kamoli da je osude i zatraže detaljnu istragu dešavanja i krivičnu odgovornost za izgrednike", navodi se u saopštenju.

Ukazali su da "gradski čelnici po pravilu spavaju, a lokalna policija ima preča posla, jer je potrebno organizovati celovečernja dežurstva ispred prostorija SNS".

"Ovakva bruka i sramota nije viđena na našem stadionu", zaključuje SRCE Kragujevac.

(Beta, 25.05.2026)