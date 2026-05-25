U Čačku proglašena vanredna situacija zbog havarije sa vodosnabdevanjem

Dodaje se da se havarija dogodila jutros oko 6 časova na magistralnom cevovodu, u mestu Gorobilje kod Požege, usled čega je prekinuto redovno vodosnabdevanje korisnika koji se snabdevaju sa sistema "Rzav".

U saopštenju se navodi da se u Čačku trenutno normalno snabdevaju vodom prioritetni korisnici - Opšta bolnica, pekare, vrtići, mlekare, dok će ostali korisnici imati problema u vodonsabdevanju.

"Stanovništvo se moli da u narednih deset dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koristi vodu iz gradskog Vodovoda za piće, sve dok Zavod za javno zdravlje ne objavi analize uzoraka vode, koje će, prema našim informacijama, biti gotove do srede", navodi se u saopštenju.

U tom periodu voda iz gradskog Vodovoda može se koristiti isključivo kao tehnička voda.

Direktor Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" u Arilju Matija Bratuljević saopštio je da je prema prvim procenama magistralni vodovod "ozbiljno oštećen".

"Nažalost, ovo je treći put u poslednjih dvadeset godina da dolazi do pucanja tog cevovoda" naveo je Bratuljević u saopštenju.

On je dodao da su u toku radovi na sanaciji kvara na magistralnom cevovodu vodosistema "Rzav".