ZLF: Iskakanje tramvaja u Beogradu je pravilo a ne slučajnost

Beta pre 1 sat

Zeleno-levi front (ZLF) ocenio je da današnji incident sa iskakanjem tramvaja u Beogradu, u kojem je povređeno 15 osoba, nije slučajnost već pravilo i da je to posledica "nebrige za saobraćajnu infrastrkturu i održavanje šinskog sistema" u glavnom gradu.

"Od 2022. godine, kada je Aleksandar Šapić prvi put izabran za gradonačelnika Beograda, tramvajska mreža nije doživela nijedno unapređenje. Nema plana proširenja šinskih koridora, nema investicija u modernizaciju pruga. Godinama stručnjaci upozoravaju da je mreža loša, ali gradska vlast umesto da se time bavi, nabavlja preskupe nove turske tramvaje i postavlja ih na devastirane stare šine", naveo je ZLF u saopštenju.

Šefica odborničke grupe ZLF-PSG u Skupštini grada Beograda Natalija Stojmenović ocenila je da ta nesreća pokazuje "sve simptome korupcionaške vlasti".

"Nesreća se desila na nedavno rekonstruisanoj ulici, tramvaj se zakucao u luksuznu zgradu koju je finansirala Srpska pravoslavna crkva i u prostorije fondacije jedne kladionice koja 'jede' prostore u gradu. Poruka je jasna - sve im je preče od naše bezbednosti", navela je ona.

Odbornik ZLF u Skupštini grada Beograda Dušan Pavlović je podsetio da je na istoj raskrsnici tramvaj iskočio iz šina i u aprilu 2021. godine, dok je prošlog leta novi turski tramvaj u probnoj vožnji iskočio iz šina na Autokomandi. 

"I tada se, kao i danas, špekulisalo da se radi o problemu sa skretnicom", naveo je on.

(Beta, 25.05.2026)

Povređeno 15 osoba prilikom iskakanja tramvaja iz šina na Dorćolu

(Foto/video) Tramvaj se "zabio" u zgradu na Dorćolu: Više osoba povređeno, ljudski faktor jedan od mogućih uzroka

Izvučen tramvaj iz zgrade na Dorćolu: Ima 13 povređenih, dvoje dece (VIDEO)

U iskakanju tramvaja povređeno 12 odraslih i dvoje dece - među njima troje teže povređenih

Tužilac obavio uviđaj, naložio tehnički pregled tramvaja koji je udario u zgradu

Tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu na Dorćolu, povređeno 15 osoba

RTS najveći oglašivač u tabloidima, za pet godina ugovori vredni 780 hiljada evra

