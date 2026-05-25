ZLF: Iskakanje tramvaja u Beogradu je pravilo a ne slučajnost
"Od 2022. godine, kada je Aleksandar Šapić prvi put izabran za gradonačelnika Beograda, tramvajska mreža nije doživela nijedno unapređenje. Nema plana proširenja šinskih koridora, nema investicija u modernizaciju pruga. Godinama stručnjaci upozoravaju da je mreža loša, ali gradska vlast umesto da se time bavi, nabavlja preskupe nove turske tramvaje i postavlja ih na devastirane stare šine", naveo je ZLF u saopštenju.
Šefica odborničke grupe ZLF-PSG u Skupštini grada Beograda Natalija Stojmenović ocenila je da ta nesreća pokazuje "sve simptome korupcionaške vlasti".
"Nesreća se desila na nedavno rekonstruisanoj ulici, tramvaj se zakucao u luksuznu zgradu koju je finansirala Srpska pravoslavna crkva i u prostorije fondacije jedne kladionice koja 'jede' prostore u gradu. Poruka je jasna - sve im je preče od naše bezbednosti", navela je ona.
Odbornik ZLF u Skupštini grada Beograda Dušan Pavlović je podsetio da je na istoj raskrsnici tramvaj iskočio iz šina i u aprilu 2021. godine, dok je prošlog leta novi turski tramvaj u probnoj vožnji iskočio iz šina na Autokomandi.
"I tada se, kao i danas, špekulisalo da se radi o problemu sa skretnicom", naveo je on.
(Beta, 25.05.2026)