(Mapa) Ovaj grad u Srbiji topliji od Tunisa! Temperature rastu iz časa u čas: RHMZ upalio alarm za Beograd i još 4 dela zemlje zbog vrućine

Beograd je danas zabeležio temperaturu višu za jedan stepen od Tunisa, što je neuobičajeno za ovo doba godine Do kraja maja očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, dok su kratkotrajni pljuskovi mogući ali retki Republički hidrometeorološki zavod Srbije za danas je upalio alarme zbog veoma visokih temperatura koje se očekuju danas, žuti meteoalarm na snazi je i u Beogradu, a gde trenutna temperatura iznosi 22 stepeni, za jedan stepen više nego u Tunisu, pri čemu