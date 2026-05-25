"Nemam nikakav problem, evo, bilo ih je tri miliona" Vučić o broju okupljenih na protestu na Slaviji: "Ali, kome tu laž mogu da prodaju"

Vučić je rekao da je dovoljno da se pogleda kolika je severna tribina stadiona Crvene zvezde MUP Srbije procenio je da je na skupu na Slaviji bilo oko 34.300 ljudi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nije realno okupiti nekoliko stotina hiljada ljudi na Slaviji pošto je Arhiv javnih skupova objavio da je na skupu studenata u blokadi u subotu bilo između 180.000 i 190.000 ljudi. Kako je rekao, i te špekulacije oko broja prisutnih na protestu su laži i "govore da sve zasnivaju na lažima". Dodao je da je to velika sramota. - Ali, nemam nikakav problem, evo, bilo ih je tri miliona. Mene samo interesuje kome