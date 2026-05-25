Pad cena nafte u svetu nakon najave o postizanju sporazuma između SAD i Irana

Cene nafte su značajno pale usled najave mogućeg sporazuma koji bi okončao američko-izraelski rat sa Iranom Azijske berze beleže porast prometa uoči potencijalnog dogovora Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, preneli su danas britanski mediji. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u subotu uveče da je sporazum sa Teheranom "većim