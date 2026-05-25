Posle Trampa i Putina, u Kini i Vučić: Zašto je značajna ova poseta, šta je sve potpisano i o čemu se pričalo iza kulisa

Ova poseta smatra se veoma značajnom za Srbiju u političkom i ekonomskom smislu Tokom susreta potpisani su važni sporazumi između Srbije i Kine Posle Amerike i Rusije red je došao na Srbiju.

Posle Donalda Trampa i Vladimira Putina, prvi čovek Kine Si Đinping ugostio je danas i srpskog predsednika Aleksandra Vučića. Istražujemo: Zašto je značajna ova poseta, šta je sve potpisano i o čemu se pričalo iza kulisa. Gosti današnje emisije Blic uživo su Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i Marko Lakić, urednik digitalnog izdanja dnevnog lista "Politika".