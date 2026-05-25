(Uznemirujuće) Sedi na njemu i udara ga pesnicama "Blic" TV došao u posed snimka brutalne tuče i pucnjave u Prokuplju: Hitac ispalio muškarcu u glavu

Sukob su započela dvojica muškaraca, a jedan je potom izvadio pištolj i pucao drugom u glavu.

Povređeni muškarac je ostao da leži na licu mesta, dok je osumnjičeni uspeo da pobegne pre dolaska policije. U Prokuplju je danas usred bela dana došlo do brutalne tuče i pucnjave u centru grada. Drama se odigrala u pešačkoj zoni kada su se dvojica muškaraca sukobila, a potom je jedan od njih potegao pištolj i zapucao. "Blic" TV je došao u posed uznemirujućih snimaka na kojima se vidi deo obračuna, koji se desio u 11 sati. Jedan muškarac je povređen, dok je drugi