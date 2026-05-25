Advokat Ivan Ninić u Utisku nedelje: Ubijeni Nešović povezivan sa Kokezinom „paralelnom carinom“

Imam informacije iz SBPOK da se Aleksandar Nešović koji je ubijen u restoranu „27“ na Senjaku, pominje i dovodi u vezu sa paralelnom carinom koju je 2020. uspostavio Slaviša Kokeza.

Nešović je u Šimanovcima imao, ali ne na svoje ime carinski terminal i ozbiljan novac je obrnuo i zaradio kroz paralelno carinjenje, kazao je u večerašnjoj emisiji „Utisak nedelje“ advokat Ivan Ninić. Komentarišući da je finasijska istraga morala da bude pokrenuta protiv svih aktera pucnjave na Senjaku, uključujući i načelnika beogradske policije Veselina Milića, Ninić je kazao da zločin na Senjaku predstavlja mnogo širu i ozbiljniju priču, nego što to možemo i da