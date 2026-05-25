Olimpijakos prvak Evrope posle 13 godina, Real pao u drami atinskog finala (VIDEO)

Košarkaši Olimpijakosa su postali prvaci Evrope pobedom nad Real Madridom 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 31:20) u dramatičnom finalu Evrolige u Atini.

Ekipa trenera Jorgosa Barcokasa bila je za nijansu smirenija u ratu nerava praktično pred svojom publikom u dvorani najvećeg rivala Panatinaikosa. Tim iz Pireja je četvrti put osvojio Evroligu, prvi put od 2013. godine i prekinuo je crnu seriju na fajnal-for turnirima posle neuspeha u poslednje četiri sezone. Šampion Evrope prvi put u karijeri je postao centar Olimpijakosa Nikola Milutinov, dugogodišnji reprezentativac Srbije. Madriđani su mnogo bolje započeli